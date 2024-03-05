محافظ جدة يتفقد غرفة العمليات المشتركة لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1

تفقّد الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، اليوم، غرفة العمليات المشتركة والعيادة الطبية، الخاصة بإدارة عمليات سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا، بحضور الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله بن فيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
وفور وصوله، اطلع الأمير سعود على غرفة التحكم المسؤولة عن إدارة العمليات المشتركة واستمع لشرح عن آلية العمل فيها،كما تفقد العيادة الطبية التي تحتوي على كل الأجهزة الطبية ومهبط لطائرات الهليوكوبتر في حالة الإخلاء الطبي، كما استمع على شرح عن خطة التمركز للإسعافات.
يُذكر أن حلبة كورنيش جدة تستضيف السباق للمرة الرابعة على التوالي خلال الفترة من 7 - 9 مارس، وتعد أطول حلبة فورمولا 1 في الروزنامة الحالية حيث تتألف من 27 منعطفاً بطول 6.175 كيلومتر، علاوة على ذلك تم تخصيص 3 مناطق متتالية على الحلبة لاحتمالية تفعيل نظام تقليل قوة الجر في الجناح الخلفي لسيارات الفورمولا 1 "دي آر أس" خلال السباق، ليتيح الكثير من فرص التجاوز للسائقين طوال السباق، حيث يصل السائقون إلى معدلات سرعة تفوق 250 كم/ ساعة، ما يجعلها أسرع حلبة شوارع في العالم، وضمن أسرع خمس حلبات في فورمولا 1، في حين يتوقع أن تصل سرعات نجوم الفورمولا 1 إلى 322 كلم/ ساعة عند الكبح لدخول المنعطف 27.