محافظ جدة يتفقد غرفة العمليات المشتركة لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1

يُذكر أن حلبة كورنيش جدة تستضيف السباق للمرة الرابعة على التوالي خلال الفترة من 7 - 9 مارس، وتعد أطول حلبة فورمولا 1 في الروزنامة الحالية حيث تتألف من 27 منعطفاً بطول 6.175 كيلومتر، علاوة على ذلك تم تخصيص 3 مناطق متتالية على الحلبة لاحتمالية تفعيل نظام تقليل قوة الجر في الجناح الخلفي لسيارات الفورمولا 1 "دي آر أس" خلال السباق، ليتيح الكثير من فرص التجاوز للسائقين طوال السباق، حيث يصل السائقون إلى معدلات سرعة تفوق 250 كم/ ساعة، ما يجعلها أسرع حلبة شوارع في العالم، وضمن أسرع خمس حلبات في فورمولا 1، في حين يتوقع أن تصل سرعات نجوم الفورمولا 1 إلى 322 كلم/ ساعة عند الكبح لدخول المنعطف 27.