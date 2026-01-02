"الجهني" بعد إسقاط النصر: كنا روحًا واحدة وطبقنا تكتيك المدرب.. وجمهور الأهلي يستحق هذه الفرحة

أكد زياد الجهني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن جماهير فريقه تستحق الفرحة الكبيرة عقب الفوز المثير على النصر، مشددًا على أن الانتصار جاء نتيجة الروح العالية والالتزام الكامل بتعليمات الجهاز الفني.
وقال الجهني في تصريحاته لقناة "ثمانية"، الناقل الحصري للمنافسات الكروية السعودية، عقب اللقاء: "الحمد لله على الفوز، وهاردلك لفريق النصر، فهو فريق كبير ويستحق الإشادة، لاعبين وجهازًا فنيًا. الحمد لله قدمنا مباراة جميلة جدًا من البداية حتى النهاية".
وأوضح الجهني أن ما ميّز الأهلي في هذه المواجهة هو الروح الجماعية، قائلًا: "كنا روحًا واحدة داخل الملعب، وطبقنا تكتيك المدرب بالشكل المطلوب، والحمد لله نجحنا في تنفيذ الأدوار التي طُلبت منا".
وعن الوصول المتكرر لمرمى النصر وحضور الفريق طوال مجريات اللقاء، أشار إلى أن التركيز والانضباط كانا حاضرين منذ صافرة البداية وحتى النهاية، مؤكدًا أن الروح الجماعية كانت العامل الأبرز في حسم المواجهة.
وحول طموحات الأهلي بعد هذا الانتصار وإمكانية المنافسة على اللقب، قال: "إن شاء الله تشاهدون الأهلي دائمًا قويًا، الأهم أن ننسى المباريات الماضية ونفكر في المواجهات القادمة".
وتطرّق الجهني إلى حالة الطرد التي تعرّض لها زميله علي مجرشي خلال اللقاء، قائلًا بروح مرحة: "والله إحنا كل يوم ينطرد منا واحد، والحمد لله، هذه كرة القدم".
كما أثنى على أداء حارس مرمى الأهلي عبدالرحمن الصانبي، مؤكدًا ثقته الكبيرة فيه، وقال: "الصانبي حارس جيد، وأي لاعب ممكن يخطئ، هذا حال كرة القدم، شجعناه وواثقين فيه وهو واثق فينا".
وفي ختام حديثه، وجّه الجهني رسالة إلى جماهير الأهلي، قائلًا: "مبروك، وتستاهلون هذه الفرحة".
وكان فريق الأهلي قد ألحق الخسارة الأولى بنظيره النصر في دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم، بعدما تغلب عليه بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أُقيم مساء الجمعة على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من موسم 2025–2026.
وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، فيما تجمد رصيد النصر عند 31 نقطة في صدارة الترتيب.