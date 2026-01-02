"الجهني" بعد إسقاط النصر: كنا روحًا واحدة وطبقنا تكتيك المدرب.. وجمهور الأهلي يستحق هذه الفرحة

وكان فريق الأهلي قد ألحق الخسارة الأولى بنظيره النصر في دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم، بعدما تغلب عليه بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أُقيم مساء الجمعة على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من موسم 2025–2026.