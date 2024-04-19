صافرة محمد الحربي تضبط لقاء النصر والفيحاء.. وفيصل البلوي الرياض والطائي

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طواقم حكام مباراتي اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/2024.
عين الاتحاد الحكم محمد الحربي لإدارة مباراة النصر وضيفه الفيحاء والتي يستضيفها ملعب "الأول بارك" بمدينة الرياض، حيث سيعاونه كل من فهد العمري كمساعد أول ومحمد المطرودي مساعد ثانٍ، فيما سيتولى محمد البريدي قيادة غرفة الفيديو بمساعدة من محمد الحنفوش.
واختار الحكم فيصل البلوي لقيادة مباراة الرياض مع نظيره الطائي، المقررة على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بمدينة الرياض، على أن يساعده فيصل القحطاني وعماد عسكر، في حين سيشرف محمد السماعيل على غرفة الفيديو بمساعدة من ياسر السلطان.