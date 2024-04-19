صافرة محمد الحربي تضبط لقاء النصر والفيحاء.. وفيصل البلوي الرياض والطائي

واختار الحكم فيصل البلوي لقيادة مباراة الرياض مع نظيره الطائي، المقررة على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بمدينة الرياض، على أن يساعده فيصل القحطاني وعماد عسكر، في حين سيشرف محمد السماعيل على غرفة الفيديو بمساعدة من ياسر السلطان.