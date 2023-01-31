طواف السعودية 2023 يعزز تجربة أبطال المنتخب السعودي

كان البطل السعودي حسن الجمعة مسروراً بتجربة السباق ضد أفضل اللاعبين في العالم وقال: "هذه المشاركة الأولى في طواف السعودية لفريق الاتحاد السعودي للدراجات وهي تجربة رائعة للفريق ومن الرائع أن أكون هنا. إنها فرصة كبيرة لنا للتسابق والتنافس مع الأفضل في العالم وكذلك اكتساب المعرفة والخبرة التي ستساعدنا على تحسين أداء الفريق. من المهم أن نتعلم من أفضل المتسابقين ونحن ننافسهم، وسيساعدنا ذلك بالتحسن والتطور كراكبي دراجات. باعتقادي فإن العلا مكانٌ مثاليٌ لجميع الفرق السعودية للحضور والتدريب فيها كما أنها وجهة مثالية لراكبي الدراجات والفرق الدولية وتجربة فريدة للزوار من البلدان الأخرى".