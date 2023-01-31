طواف السعودية 2023 يعزز تجربة أبطال المنتخب السعودي

انطلقت النسخة الثالثة من طواف السعودية 2023 في العلا، وتقدم المرحلة الثانية من طواف السعودية تجربة لا تنسى للدراجين السعوديين في العلا حيث تحدوا أصعب العناصر في العالم من رياح قوية وتضاريس مذهلة الذين جعلوا الظروف صعبة ومليئة بالتحدي على راكبي الدراجات.
المرحلة الثانية عبارة عن مرحلة العدو لمسافة 184 كم من الحديقة الشتوية إلى التكوينات الصخرية عند شلال صخور السجليات.
ومر المسار في المرحلة الثالثة من السباق أيضاً من منطقة الحِجر وهي منطقة خلابة من العصور القديمة وأول موقع للتراث العالمي لليونسكو في المملكة العربية السعودية، جبل الفيل ومحمية شرعان الطبيعية وهي منطقة واد محمية وموطن طبيعي لمجموعة واسعة من الحيوانات البرية.
وأنهى المتسابقون السعوديون المرحلة الثانية: المتسابقان عزام العبد المنعم وعبد العزيز الهاشم بفترة 5 دقائق و38 ثانية بعد المتسابق الأول، والمتسابق هاني المرهون بفترة 5 دقائق و53 ثانية، والمتسابقان حسن الجمعة، مرتضى الشغب بفترة 12 دقيقة و43 ثانية، بعد أدائهم المبهر يوم الاثنين عندما تسابقوا على مسافة 180.5 كم.
كان البطل السعودي حسن الجمعة مسروراً بتجربة السباق ضد أفضل اللاعبين في العالم وقال: "هذه المشاركة الأولى في طواف السعودية لفريق الاتحاد السعودي للدراجات وهي تجربة رائعة للفريق ومن الرائع أن أكون هنا. إنها فرصة كبيرة لنا للتسابق والتنافس مع الأفضل في العالم وكذلك اكتساب المعرفة والخبرة التي ستساعدنا على تحسين أداء الفريق. من المهم أن نتعلم من أفضل المتسابقين ونحن ننافسهم، وسيساعدنا ذلك بالتحسن والتطور كراكبي دراجات. باعتقادي فإن العلا مكانٌ مثاليٌ لجميع الفرق السعودية للحضور والتدريب فيها كما أنها وجهة مثالية لراكبي الدراجات والفرق الدولية وتجربة فريدة للزوار من البلدان الأخرى".
تفوق المتسابق الإيطالي جوناثان ميلان من فريق البحرين فيكتوريوس على الفائز في المرحلة الأولى ديلان جرونويغن من فريق جايكو العلا وسيز بول من فريق أستانا كازاكستان في المرحلة الثانية.