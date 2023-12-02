لمسافة 100 كم.. "الزايدي" بطلاً لسباق الشباب والناشئين للقدرة والتحمل بالعلا

حقق الفارس عبدالله الزايدي المركز الأول في سباق كأس الشباب والناشئين للقدرة والتحمل لمسافة 100 كم الذي أقيم اليوم على ميادين قرية الفرسان بمحافظة العلا بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وإشراف الاتحاد السعودي للفروسية.
وجاء فوز الزايدي رفقة الجواد "جير شير"، بعد أن قدم أداء استطاع خلاله الانفراد بصدارة السباق وانهائه بسرعة 23,5 كم / ساعة، وحل في المركز الثاني الفارس القطري سعيد النعيمي على الجواد "فانتازيا" وبسرعة 22,6 كم / ساعة، فيما جاء في المركز الثالث الفارس فيصل القاضي على الجواد "ميدانوسو" وبسرعة 20,8 كم / ساعة.
وشهد السباق المخصص لفئة الشباب والناشئين أقل من 21 عامًا تنافسًا وإثارة على مدى الأربع المراحل، حيث كانت المرحلة الأولى لمسافة32,7 كم باللون الأحمر والمرحلة الثانية لمسافة 27,3 كم باللون الأصفر والمرحلة الثالثة والرابعة 20 كم لكل مرحله باللون الأزرق.
ويذكر أنه خصص للسباق جوائز مالية تقدر بمليون ريال وأقيم إلى جانب السباق الرئيسي عدد من السباقات التأهيلية الدولية.
وفي حديث للفارس الزايدي عبر فيه عن سعادته بهذا الفوز قائلاً: "أحمد الله على هذا الفوز الذي كان في سباق صعب وسط منافسة قوية من المنافسين، ولكن استطعت أن أحافظ على جوادي والظفر بهذا السباق الذي يعني لنا الكثير كفرسان ناشئين بتخصيص سباق يتيح لنا لفرصة في الفوز واكتساب الخبرة، كما أحب أن أتقدم بالشكر للاتحاد السعودي للفروسية وللهيئة الملكية لمحافظة العلا على الدعم الكبير والتنظيم الرائع.