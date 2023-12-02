لمسافة 100 كم.. "الزايدي" بطلاً لسباق الشباب والناشئين للقدرة والتحمل بالعلا

وفي حديث للفارس الزايدي عبر فيه عن سعادته بهذا الفوز قائلاً: "أحمد الله على هذا الفوز الذي كان في سباق صعب وسط منافسة قوية من المنافسين، ولكن استطعت أن أحافظ على جوادي والظفر بهذا السباق الذي يعني لنا الكثير كفرسان ناشئين بتخصيص سباق يتيح لنا لفرصة في الفوز واكتساب الخبرة، كما أحب أن أتقدم بالشكر للاتحاد السعودي للفروسية وللهيئة الملكية لمحافظة العلا على الدعم الكبير والتنظيم الرائع.