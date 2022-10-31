الألعاب السعودية 2022 .. "دليل" تتوج أبطال كرة الطاولة البارالمبية ..ورقمان قياسيان في السباحة

توّج الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مدير دورة الألعاب السعودية، بحضور الأميرة دليّل بنت نهار آل سعود، نائب مدير دورة الألعاب السعودية، الفائزين بمسابقات السباحة التي أُقيمت اليوم الاثنين، ضمن فعاليات دورة الألعاب السعودية 2022، والتي تستضيفها العاصمة الرياض، وتستمر منافساتها حتى يوم 7 نوفمبر المقبل.
وشهدت منافسات السباحة في صالة الرياضات المائية في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، تسجيل رقمين قياسيين وطنيين في منافسات 200 متر ظهر و50 متر فراشة، ففي منافسات 50 متر فراشة، حلّق يوسف بوعريش بالميدالية الذهبية والمركز الأول مسجلاً رقم قياسي وطني جديد مسجلاً 24:40 ثانية، وحلّ في المركز الثاني نذير أحمد حمود مسجلاً 24:96 ثانية، وجاء في المركز الثالث حسن علي اليوسف مسجلاً 26:55 ثانية.
وفي منافسات 200 متر ظهر، حقق علي العيسى رقمًا قياسيًا وطنيًا جديدًا مسجلاً 2:10:00 دقيقة وحصد المركز الأول والميدالية الذهبية، تلاه علي حسين الصادق بزمن قدره 2:20:20، وحلّ عقيل علي الهاشم في المركز الثالث مسجلاً 2:22:09 دقيقة. وفي منافسات 100 متر صدر، حصد سلطان منصور العتيبي الميدالية الذهبية مسجلاً 1:06:62، وجاء يوسف عيسى اليوسف في المركز الثاني مسجلاً 1:06:96 دقيقة، وجاء في عبد الله محمد الرشيد في المركز الثالث 1:07:43 دقيقة.
وفي سباق 100 متر حرة حقق عماد الدين باسم زبن المركز الأول والميدالية الذهبية بزمن 52:30 ثانية، وجاء في المركز الثاني فيصل نصار الشلاتي 53:28 ثانية وفي المركز الثالث شريف يوسف فوزي بزمن قدره 54:42 ثانية. وفي منافسات 200 متر متنوع، حصد اللاعب اليكساندر رشيد يونس الميدالية الذهبية والمركز الأول بزمن 2:07:36 دقيقة، تلاه محمد منصور العتيبي في المركز الثاني والميدالية الفضية بزمن قدره 2:18:29 دقيقة، وحلّ عبد القادر علي يونس في المركز الثالث والميدالية البرونزية بزمن قدره 2:19:42 دقيقة. وحضر التتويج المهندس أحمد القضماني، رئيس الاتحاد السعودي للسباحة، وأحمد الطباع، رئيس الاتحاد السعودي للألعاب الشتوية، والدكتور قاسم الزهير نائب رئيس الاتحاد السعودي للسباحة، وعبد الله اليامي المدير التنفيذي الاتحاد السعودي للسباحة.
وفي صالة الألعاب البارالمبية في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، توجت الأميرة دليّل بنت نهار آل سعود، نائب مدير دورة الألعاب السعودية، الفائزين في مسابقات كرة الطاولة البارالمبية "وقوف"، بحضور الدكتور عبد الله البار، رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، وخالد المطيري، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة.
وفاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية ناصر سراج لاعب نادي مدينة الرياض، وحلّ عبد الرحمن بحاري لاعب نادي المدينة المنورة في المركز الثاني والميدالية الفضية، تلاه جزاء محمد الشمري لاعب نادي مدينة حائل في المركز الثالث والميدالية البرونزية.
وتواصلت اليوم منافسات دور المجموعات لكرة الطائرة سيدات حيث فاز فريق الفيصلي على النهضة 3-0، والاتفاق على النصر بنتيجة 3-0، وفي منافسات الرجال، فاز الفيصلي على أبها بنتيجة 3-1، والهلال على الابتسام بنتيجة 3-0.
وفي منافسات كرة اليد، فاز الأهلي على الخويلدية بنتيجة 26-24، كما تعادل النور مع الوحدة بنتيجة 30-30، وفاز الترجي على الصفا بنتيجة 32-25.
وفي منافسات كرة قدم الصالات للرجال، فاز القادسية على العلا بنتيجة 4-2، والنصر على الرياض بنتيجة 5-4، وتعادل فريقا مصدة والعرض بنتيجة 5-5.
وتقام غدًا العديد من المنافسات في 14 لعبة رياضية، وهي السهام والبلوت والريشة الطائرة وكرة السلة للسيدات، والبلياردو والألعاب الإلكترونية، والجمباز، وكرة اليد، والملاكمة التايلندية، والاسكواش، والسباحة، والتنس، والكرة الطائرة الشاطئية، والكرة الطائرة.