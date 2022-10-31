الألعاب السعودية 2022 .. "دليل" تتوج أبطال كرة الطاولة البارالمبية ..ورقمان قياسيان في السباحة

توّج الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مدير دورة الألعاب السعودية، بحضور الأميرة دليّل بنت نهار آل سعود، نائب مدير دورة الألعاب السعودية، الفائزين بمسابقات السباحة التي أُقيمت اليوم الاثنين، ضمن فعاليات دورة الألعاب السعودية 2022، والتي تستضيفها العاصمة الرياض، وتستمر منافساتها حتى يوم 7 نوفمبر المقبل.