تصفيات كأس العالم 2026: الصين تحقق أول انتصار لها على حساب إندونيسيا

حقق منتخب الصين الفوز الأول بعدما تغلب على ضيفه إندونيسيا بهدفين مقابل هدف، اليوم الثلاثاء، على ملعب كينغداو للشباب في كينغداو، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى كأس العالم 2026.
وسجل بيهرام أبدويلي (21) وجانغ يونينغ (44) هدفي الصين، في حين أحرز البديل توم هاي (86) هدف إندونيسيا.
وحافظت اليابان على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، مقابل 5 نقاط لأستراليا، و4 نقاط لكل من السعودية والبحرين من ثلاث مباريات، و3 نقاط لكل من إندونيسيا والصين.