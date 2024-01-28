"الأوزبكي تاتاشيف" حكمًا لمباراة الأخضر أمام كوريا الجنوبية بدور الـ16

كلّف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكَم الأوزبكي الجيز تاتاشيف، بإدارة مباراة الأخضر أمام كوريا الجنوبية بعد غد الثلاثاء، في دور الـ16 من #كأس_آسيا2023.
ووصل صقور السعودية إلى دور الـ16 ببطولة كأس آسيا 2023، بعد أن احتلوا صدارة المجموعة السادسة في دور المجموعات بكأس أمم آسيا برصيد 7 نقاط.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة.
وتُعَد هذه هي المواجهة رقم 17 التي تجمع بين المنتخبين معًا؛ حيث سَبَق أن تواجها من قبلُ في 16 مباراة سابقة ما بين ودية ورسمية.
وهذه هي المواجهة الخامسة التي تجمع بين المنتخبين، في إطار منافسات كأس أمم آسيا؛ حيث تَواجها معًا في 4 لقاءات سابقة بالبطولة، تَمكن الأخضر من الفوز في لقاءين، وحضر التعادل في لقاءين.
وتَمكن المنتخب السعودي من تحقيق اللقب الثاني في تاريخه بالبطولة، على حساب "الشمشون الكوري"، بعد الفوز عليه في المباراة النهائية في نسخة عام 1988 (4- 3) بركلات الترجيح.
وكان المنتخب السعودي قد واصل أمس السبت، تدريباته في مقر إقامته في دولة قطر؛ استعدادًا لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية على استاد المدينة التعليمية.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على "ملاعب اسباير" تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني"، بدأت بتمارين الإحماء، ثم تمارين تكتيكية، بعدها مباريات مصغرة، واختُتمت بتمارين الإطالة، واكتفى اللاعب عبدالرحمن غريب بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي.
ويواصل "الأخضر" استعداداته اليوم بحصة تدريبية عند الخامسة مساء على "ملاعب اسباير"، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.