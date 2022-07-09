رياضة
الشباب يتلقى ضربة موجعة .. ويفتح باب التفاوض مع مدرب النصر
اقتربت إدارة نادي الشباب، من التعاقد مع البرتغالي "فيتوريا"، وذلك لقيادة دفة الفريق الكروي الأول فنيًا، خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل.
وكانت إدارة الشباب، قد تلقت ضربة موجعة، بعد أن اضطرت إلى البحث عن مدرب بديل للإسباني كيكي سيتين، المدرب السابق لبرشلونة الإسباني.
ووفق مصادر إعلامية ، فإن إدارة الشباب عادت إلى التفاوض مع البرتغالي روي فيتوريا، المدرب السابق للنصر، الذي توج مع الأصفر بلقب الدوري وكأس السوبر.
يُذكر أن الشباب حل رابعًا في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.