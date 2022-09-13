باختيار الجماهير .. حارس النصر "أوسبينا" نجم الجولة الثالثة من دوري روشن

ويملك أوسبينا نسبة تصديات تصل إلى 2.7 في المباراة الواحدة، بنسبة نجاح تصل إلى 80 % في التصديات، بحسب إحصاءات موقع "سوفا سكور" العالمي، ليقدم نفسه كأحد أفضل الحراس هذا الموسم حتى الآن، ويحافظ على نظافة شباكه في مباراة واحدة من أصل 3، حيث قام حارس النصر بـ8 تصديات في أول 3 مباريات، منها 5 تصديات من تسديدات داخل منطقة الجزاء، و3 من خارجه.