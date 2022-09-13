باختيار الجماهير .. حارس النصر "أوسبينا" نجم الجولة الثالثة من دوري روشن

حصل دافيد أوسبينا حارس نادي النصر، على ثقة جماهير دوري روشن السعودي للمحترفين، باختياره أفضل لاعب في الجولة الثالثة.
وطرح الحساب الرسمي للدوري السعودي على "تويتر" على الجماهير أسماء اللاعبين الثلاثة المتنافسين لاختيار اللاعب الأفضل في الجولة الماضية، مع منح الجماهير حرية اختيار لاعب رابع خارج الثلاثة المرشحين.
ونال الحارس الكولومبي النسبة الأعلى من أصوات المصوتين والبالغ عددهم (134٬692 صوتًا) إذا حصل على 41،3 % ، متفوقًا على محترف نادي الاتحاد المصري طارق حامد الذي حل ثانيًا بنسبة بلغت 39،5 % من الأصوات فيما حل الأرجنتيني كريستيان جوانكا مهاجم الشباب على المركز الثالث بنسبة بلغت 12،5 % من أصوات المصوتين.
وتألق أوسبينا حامي عرين النصر هذا الموسم، بشكل لافت في أول ثلاث جولات من دوري روشن السعودي للمحترفين، ما يعطي إشارات على أنه قد يكون أحد أهم الصفقات التي أبرمتها الأندية السعودية في الآونة الأخيرة.
ويملك أوسبينا نسبة تصديات تصل إلى 2.7 في المباراة الواحدة، بنسبة نجاح تصل إلى 80 % في التصديات، بحسب إحصاءات موقع "سوفا سكور" العالمي، ليقدم نفسه كأحد أفضل الحراس هذا الموسم حتى الآن، ويحافظ على نظافة شباكه في مباراة واحدة من أصل 3، حيث قام حارس النصر بـ8 تصديات في أول 3 مباريات، منها 5 تصديات من تسديدات داخل منطقة الجزاء، و3 من خارجه.