رئيس بلدية لشبونة: ميدالية الشرف ستُمنَح لـ"كريستيانو رونالدو"

قال رئيسُ بلدية لشبونة، في بيان، اليوم الخميس: أن كريستيانو رونالدو، نجم كرة القدم البرتغالية وقائد فريق النصر الأول لكرة القدم؛ سيُقلَّد بميدالية الشرف للعاصمة؛ نظرًا لارتباط مسيرته ارتباطًا وثيقًا بتاريخ المدينة.
وقال كارلوس مويداس: "إن رونالدو دافع دائمًا عن اسم لشبونة، وروّج له وعرضه في كل أنحاء العالم".
وأضاف: أن "تاريخَ كريستيانو رونالدو، الذي كان مراتٍ عدة أفضلَ لاعب في العالم، مرتبطٌ بشكل وثيق بتاريخ لشبونة".
ووُلد الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، في جزيرة ماديرا البرتغالية، وانتقل بمفرده إلى لشبونة في سن الثانية عشرة؛ حيث تدرب في نادي سبورتينج الذي مرّ لويس فيجو أيضًا بأكاديميته.
وبدأ المهاجمُ البالغ من العمر 38 عامًا، والذي يلعب حاليًّا مع نادي النصر السعودي؛ مسيرتَه الاحترافية مع نادي العاصمة البرتغالية، في مباراة ضد إنتر الإيطالي في 14 أغسطس 2002.