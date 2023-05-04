رئيس بلدية لشبونة: ميدالية الشرف ستُمنَح لـ"كريستيانو رونالدو"

قال رئيسُ بلدية لشبونة، في بيان، اليوم الخميس: أن كريستيانو رونالدو، نجم كرة القدم البرتغالية وقائد فريق النصر الأول لكرة القدم؛ سيُقلَّد بميدالية الشرف للعاصمة؛ نظرًا لارتباط مسيرته ارتباطًا وثيقًا بتاريخ المدينة.