تحضيرًا للمشاركة في البطولة الآسيوية.. أخضر البلياردو للسيدات يدشّن معسكرَ الرياض

وتمّ اختيار 13 لاعبة لدخول المعسكر؛ حيث تمّ اختيار 9 لاعبات لفئة السيدات هنّ: "لارا الزنان، ويار العبود "نادي النصر"، منار بخاري، وفاطمة الصايغ "ناد نيوم"، رحاب شكري، وسهراب شكري، وميعاد كداف "نادي الاتحاد"، البتول حمزة، ورولا عاشور "نادي الشباب"". وتم اختيار 4 لاعبات لفئة تحت 17 سنة هنّ: "منار البلوي، ونوت البلوي "نادي الوطني"، جنى القباني "نادي الفرع"، وآلاء الحلوة "نادي الشباب".