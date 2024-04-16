تحضيرًا للمشاركة في البطولة الآسيوية.. أخضر البلياردو للسيدات يدشّن معسكرَ الرياض

يفتتح المنتخبُ السعودي للبلياردو للسيدات تحضيراتِه للمشاركة في "البطولة الآسيوية للبلياردو للسيدات والفتيات تحت 17 سنة" التي تُقام في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 22 إلى 26 أبريل الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا.
ويقيم الأخضرُ معسكرًا داخليًّا بمدينة الرياض لمدة خمسة أيام ينطلق يوم الخميس المقبل تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدربة ساشي، ومساعد المدرب حسن النحاس، وبمتابعة عضو مجلس الإدارة حصة الشهري.
وتمّ اختيار 13 لاعبة لدخول المعسكر؛ حيث تمّ اختيار 9 لاعبات لفئة السيدات هنّ: "لارا الزنان، ويار العبود "نادي النصر"، منار بخاري، وفاطمة الصايغ "ناد نيوم"، رحاب شكري، وسهراب شكري، وميعاد كداف "نادي الاتحاد"، البتول حمزة، ورولا عاشور "نادي الشباب"". وتم اختيار 4 لاعبات لفئة تحت 17 سنة هنّ: "منار البلوي، ونوت البلوي "نادي الوطني"، جنى القباني "نادي الفرع"، وآلاء الحلوة "نادي الشباب".