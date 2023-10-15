مدرب الاتفاق "جيرارد" يقيم محاضرة فنية.. بحضور أكثر من 85 مدرّبًا

أقامت اللجنةُ الفنية بالاتحاد السعودي، اليوم الأحد، محاضرةً فنية ضمن برنامج التعليم المستمرّ، قدّمها مدرّب فريق الاتفاق "ستيڤين جيرارد"، بحضور مدير التعليم بالاتحاد السعودي الدكتور يحيى الشريف، وبحضور أكثر من 85 مدرّبًا.