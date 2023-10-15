مدرب الاتفاق "جيرارد" يقيم محاضرة فنية.. بحضور أكثر من 85 مدرّبًا

أقامت اللجنةُ الفنية بالاتحاد السعودي، اليوم الأحد، محاضرةً فنية ضمن برنامج التعليم المستمرّ، قدّمها مدرّب فريق الاتفاق "ستيڤين جيرارد"، بحضور مدير التعليم بالاتحاد السعودي الدكتور يحيى الشريف، وبحضور أكثر من 85 مدرّبًا.
وقد تطرّق المدرب الإنجليزي "جيرارد" في المحاضرة إلى فترة التحول من لاعب إلى مدرب، وعن رحلته التدريبية، ثم استعرض البرنامج الزمني للموسم، وتفاصيل الأسبوع التدريبي خلال الموسم.
ويعتبر برنامجُ التعليم المستمر أحدَ برامج اللجنة الفنية، ويهدف لمنح المدربين الوطنيين المزيدَ من الخبرات عن طريق الاحتكاك مع أفضل المدربين والمحاضرين ذوي الخبرات والتجارب المميزة في كرة القدم المحلية والعالمية.
وقدم مديرُ التعليم الدكتور يحيى الشريف، شكرَه للمدرب "ستيڤين جيرارد"، على تواجده وتقديمه للمحاضرة، كما قدم الأستاذُ تركي السلطان عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية، شكرَه لإدارة ومنسوبي نادي الاتفاق على تعاونهم على إقامة المحاضرة، متمنّيًا للمدربين الحاضرين كل التوفيق.