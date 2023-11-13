رونالدو ومحرز وباتنا أكثر لاعبي الدوري السعودي صناعة للأهداف

ويتصدر حاليًا جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين الهلال برصيد 35 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما يأتي الأهلي بالمركز الثالث برصيد 26 نقطة، في حين يقع الاتحاد خامساً برصيد 24 نقطة.