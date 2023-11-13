رياضة

رونالدو ومحرز وباتنا أكثر لاعبي الدوري السعودي صناعة للأهداف

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

كشف الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي للمحترفين عن قائمة أكثر لاعبي الدوري السعودي صناعة للأهداف بعد مرور 13 جولة من عمر المسابقة .

وجاء نجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو في صدارة القائمة كأكثر لاعبي دوري روشن السعودي صناعة للأهداف برصيد 7 تمريرات حاسمة .

وتواجد أيضاً بالقائمة بالتساوي مع رونالدو، الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي، المغربي مراد باتنا، إذ نجحا أيضًا في صناعة 7 تمريرات حاسمة .

ويتصدر حاليًا جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين الهلال برصيد 35 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما يأتي الأهلي بالمركز الثالث برصيد 26 نقطة، في حين يقع الاتحاد خامساً برصيد 24 نقطة.

دوري روشن السعودي للمحترفين
رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين

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