نخبة آسيا.. النصر بـ"الأرض والجمهور" يسعى لتخطي العين

ويحتل النصر المركز الرابع بـ 7 نقاط , من تعادل وفوزين , إذ تعادل في الجولة الأولى مع الشرطة العراقي 1-1 ثم الفوز في الجولتين الثانية والثالثة على الريان القطري 2-1، والاستقلال الإيراني 1-0, ساعياً لتحقيق الفوز والمنافسة على الصدارة, وفي المقابل يتطلع العين "حامل اللقب" لتعويض نتائجه المخيبة التي لم يحقق فيها الفوز حتى الآن, إذ يحتل المركز الـ11 بنقطة واحدة, بعد تعادله في الجولة الأولى مع السد القطري 1 ـ 1 , ثم الخسارة من الغرافة القطري والهلال السعودي في الجولتين الثانية والثالثة 2 ـ 4 , 4 ـ 5 على التوالي.