غدًا المواجهات تشتعل.. انطلاق بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023

تنطلق غدًا مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، التي ينظّمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي في الطائف وأبها والباحة، خلال الفترة من 27 يوليو الجاري وحتى 12 أغسطس المقبل، بمشاركة 16 ناديًا وزعت على أربع مجموعات.
وتضمّ المجموعة الأولى: الترجي التونسي، والاتحاد السعودي، والصفاقسي التونسي، والشرطة العراقي. فيما يتنافس في المجموعة الثانية: الهلال السعودي، والوداد المغربي، والسد القطري، وأهلي طرابلس الليبي.
وتضمّ المجموعة الثالثة: الزمالك المصري، والنصر والشباب السعوديَّيْن، والاتحاد المنستيري. فيما يلعب في المجموعة الرابعة: الرجاء المغربي، وشباب بلوزداد الجزائري، والكويت الكويتي، والوحدة الإماراتي.
وتحتضن مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، غدًا، مباريات المجموعة الأولى؛ حيث يلتقي الصفاقسي التونسي مع الشرطة العراقي عند الساعة السادسة مساءً، فيما يلعب الاتحاد السعودي مع الترجي التونسي عند الساعة العاشرة مساءً.
كما تقام مباريات المجموعة الثانية على مدينة الأمير سلطان بأبها؛ حيث يلتقي السد القطري والوداد المغربي عند الساعة الرابعة عصرًا، ويلعب الهلال السعودي مع أهلي طرابلس الليبي الساعة الثامنة مساءً.
وبيّن حساب الاتحاد العربي لكرة القدم أن بيع تذاكر بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 سيكون متاحًا عبر الرابط .