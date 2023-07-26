غدًا المواجهات تشتعل.. انطلاق بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023

وتحتضن مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، غدًا، مباريات المجموعة الأولى؛ حيث يلتقي الصفاقسي التونسي مع الشرطة العراقي عند الساعة السادسة مساءً، فيما يلعب الاتحاد السعودي مع الترجي التونسي عند الساعة العاشرة مساءً.