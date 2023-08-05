في ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية.. القطري "الجاسم" يقود الكلاسيكو السعودي بين الاتحاد والهلال

اختارت لجنةُ الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، حكامَ مباراتَي، اليوم السبت، في نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.
وقرّرت اللجنةُ تكليفَ القطري عبد الرحمن الجاسم لقيادة الكلاسيكو السعودي بين الاتحاد السعودية، ونظيره الهلال، المقرّرة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.
ويساعد الجاسمَ كلٌّ من: طالب المري مساعد أول، وسعود أحمد مساعد ثان، ومحمد الشمري حكم رابع، ومعهم أحمد العلي حكم فيديو، ويعاونه جاسم عبدالله، ومقيم المباراة سعد كميل.
وتمّ اختيار السعودي خالد الطريس، لإدارة مباراة السد القطري والشرطة العراقي، المقررة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها.
ويعاون الطريس كلٌّ من: هشام الرفاعي، وفيصل القحطاني، على أن يكون الأردني أدهم المخادمة حكمًا رابعًا، ومحمد الهويش حكمًا للفيديو، ومعه المساعد محمد العبد الله، فيما يكون محمد الغامدي مقيمًا للمباراة.