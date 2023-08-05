في ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية.. القطري "الجاسم" يقود الكلاسيكو السعودي بين الاتحاد والهلال

ويعاون الطريس كلٌّ من: هشام الرفاعي، وفيصل القحطاني، على أن يكون الأردني أدهم المخادمة حكمًا رابعًا، ومحمد الهويش حكمًا للفيديو، ومعه المساعد محمد العبد الله، فيما يكون محمد الغامدي مقيمًا للمباراة.