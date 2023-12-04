دوري أبطال آسيا: الهلال يتجاوز عقبة نساجي الإيراني.. ويتربع على القمة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفوز على منافسه نساجي الإيراني في مباراة الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال آسيا وهي المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الاثنين على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين في ختام دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا بفوز الهلال بهدفين لهدف.
أهداف المباراة سجلها المحترف البرازيلي ميشيل في الدقيقة رقم 3 قبل أن يضيف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 54.
ونجح رحمتي لاعب فريق نساجي الإيراني في تعديل النتيجة في الدقيقة 77 بعدما سجل هدف فريقه الوحيد.
بتلك النتيجة يرفع الهلال رصيده من النقاط عند النقطة رقم 16 في حين توقف رصيد الفريق الإيراني عند النقطة رقم 6.