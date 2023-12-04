دوري أبطال آسيا: الهلال يتجاوز عقبة نساجي الإيراني.. ويتربع على القمة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفوز على منافسه نساجي الإيراني في مباراة الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال آسيا وهي المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الاثنين على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض.