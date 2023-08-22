الدور التمهيدي الفاصل: أوراوا ريد دايموندوز "حامل اللقب" يتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا

تأهل فريق أوراوا ريد دايموندوز الياباني حامل اللقب إلى دور المجموعات بعد فوزه على ضيفه لي مان من هونغ كونغ الصين 3-0، يوم الثلاثاء على ملعب سايتاما 2002 في سايتاما، ضمن الدور التمهيدي الفاصل في دوري أبطال آسيا 2023-2024.
وسجل يوشيو كويزومي (3) وشينزو كوروكي (6) وتاكاهيرو سيكيني (90+3) أهداف الفوز لصالح أوراوا ريدز.
يشار إلى أن أوراوا ريدز حصل على مقعد في الدور التمهيدي الفاصل عقب تتويجه بلقب النسخة الماضية من البطولة بتغلبه على الهلال السعودي في النهائي، بينما تأهل لي مان وصيف بطل دوري هونغ كونغ إلى هذه المرحلة، بعد فوزه على بالي يونايتد الإندونيسي 5-1 في الدور التمهيدي.
وكان أوراوا حقق إنجازاً تاريخياً في النسخة الماضية عندما تغلب على الهلال 2-1 في مجموع المباراتين ليتوج باللقب القاري للمرة الثالثة، بعدما فاز باللقب مرتين من قبل عامي 2007 و2017.