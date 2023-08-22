الدور التمهيدي الفاصل: أوراوا ريد دايموندوز "حامل اللقب" يتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا

يشار إلى أن أوراوا ريدز حصل على مقعد في الدور التمهيدي الفاصل عقب تتويجه بلقب النسخة الماضية من البطولة بتغلبه على الهلال السعودي في النهائي، بينما تأهل لي مان وصيف بطل دوري هونغ كونغ إلى هذه المرحلة، بعد فوزه على بالي يونايتد الإندونيسي 5-1 في الدور التمهيدي.