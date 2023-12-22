حظي بإعجاب المسافرين.. ختم بطولة كأس العالم للأندية 2023 ذكرى الحدث العالمي في السعودية

تزيّنت بطولةُ كأس العالم للأندية 2023 في نسختها الـ"20" التي تستضيفها السعودية في مدينة جدة، بإطلاق ختم خاص للمسافرين في مطار الملك عبد العزيز، بمبادرة من وزارة الرياضة، وبالتعاون مع المديرية العامة للجوازات.
وحظي الختم بإعجاب المسافرين في المطار، الذين أكّدوا أن هذا الختم يعدُّ ذكرى خاصة لهم؛ كونه تزامن مع احتضان السعودية لهذا الحدث العالمي.
وأصبحت السعوديةُ رابعَ دولة عربية، وسادسَ دولة عالمية تستضيف مونديال الأندية منذ انطلاق النسخة الأولى عام 2000، بعد البرازيل، واليابان، والإمارات، والمغرب، وقطر.
وكانت مدينةُ جدة خلال الأعوام الأخيرة، قد استضافت عددًا من أبرز الأحداث الرياضية العالمية؛ منها: كأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الإيطالي، وسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1، وبطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل، ومنافسات البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، وبطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"، بالإضافة إلى بطولة العالم للشباب لرفع الأثقال، ونهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3×3.