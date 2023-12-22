حظي بإعجاب المسافرين.. ختم بطولة كأس العالم للأندية 2023 ذكرى الحدث العالمي في السعودية

وكانت مدينةُ جدة خلال الأعوام الأخيرة، قد استضافت عددًا من أبرز الأحداث الرياضية العالمية؛ منها: كأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الإيطالي، وسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1، وبطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل، ومنافسات البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، وبطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"، بالإضافة إلى بطولة العالم للشباب لرفع الأثقال، ونهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3×3.