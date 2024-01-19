بطولة آسيا 2023.. العراق يتأهّل لدور الـ16 بفوزه على اليابان

وانفرد العراق في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لليابان، في حين لا زال رصيد فيتنام وإندونيسيا خاليًا من النقاط بانتظار نتيجة المواجهة التي تجمع بينهما؛ حيث ضمن المنتخب العراقي التأهل إلى دور الـ16 على الأقل كأحد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث.