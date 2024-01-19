بطولة آسيا 2023.. العراق يتأهّل لدور الـ16 بفوزه على اليابان

ضمن منتخب العراق التأهل للدور الثاني بعد فوزه على اليابان "2-1" يوم الجمعة على ستاد المدينة التعليمية في الريان، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا قطر 2023.
وسجل أيمن حسين "5 و45+4" هدفي العراق، في حين أحرز واتارو ايندو "90+3" هدف اليابان.
ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الجمعة أيضًا، فيتنام مع إندونيسيا على ستاد عبدالله بن خليفة في الدوحة.
وانفرد العراق في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لليابان، في حين لا زال رصيد فيتنام وإندونيسيا خاليًا من النقاط بانتظار نتيجة المواجهة التي تجمع بينهما؛ حيث ضمن المنتخب العراقي التأهل إلى دور الـ16 على الأقل كأحد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث.
وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الأربعاء 24 كانون الثاني/ يناير الجاري؛ حيث يلتقي العراق مع فيتنام على ستاد جاسم بن حمد، واليابان مع إندونيسيا على ستاد الثمامة.
وكانت الجولة الأولى شهدت يوم الأحد فوز اليابان على فيتنام "4-2" يوم الأحد على ستاد الثمامة، والعراق على إندونيسيا "3-1" يوم الاثنين على ستاد أحمد بن علي.
ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث.