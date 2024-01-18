حملة "قدام" تُجهز أكثر من 5 آلاف مشجع لدعم "الأخضر" في كأس آسيا

وأحدثت الحملة منذ إطلاقها في مونديال كأس العالم بقطر زخمًا جماهيريًا كبيرًا على المستوى الإقليمي والدولي، حيث شهد جناح البيت السعودي في المونديال إقبالًا جماهيريًا من شتى الجنسيات العربية والدولية، لاسيما في ظل الضيافة الاستثنائية التي وفرها البيت السعودي لزواره من فعاليات متنوعة وتجارب تفاعلية رياضية بتقنية الواقع المعزز لعشاق كرة القدم، فضلًا عن تجربة التعرف على الثقافة السعودية من خلال الفنون والمأكولات السعودية.