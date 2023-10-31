رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو يعلن إقامة كأس العالم 2034 في ‫السعودية

وكانت أستراليا المنافس الوحيد للسعودية على استضافة مونديال 2034، لكنها انسحبت من سباق الترشح قبل ساعات من انتهاء موعد المهلة المحددة للتقدم بطلب التنظيم، ما عزز حظوظ السعودية قبل أن يحسم الاتحاد الدولي رسميًا عن فوز السعودية بتنظيم كأس العالم.