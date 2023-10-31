رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو يعلن إقامة كأس العالم 2034 في ‫السعودية

أعلن جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي في "انستجرام" موقع التواصل الاجتماعي، موافقة مجلس "فيفا" على طلب السعودية في استضافة كأس العالم 2034.
ويأتي إسناد مهمة تنظيم مونديال 2034 إلى السعودية في ظل الدعم والتأييد الكبير الذي حظى به الملف السعودي، منذ إرسال خطاب طلب الترشح الرسمي في التاسع من أكتوبر الجاري إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وكانت أستراليا المنافس الوحيد للسعودية على استضافة مونديال 2034، لكنها انسحبت من سباق الترشح قبل ساعات من انتهاء موعد المهلة المحددة للتقدم بطلب التنظيم، ما عزز حظوظ السعودية قبل أن يحسم الاتحاد الدولي رسميًا عن فوز السعودية بتنظيم كأس العالم.
وستكون الاستضافة المنتظرة لمونديال 2034 امتدادًا للنقلة الكبيرة التي تشهدها الرياضة السعودية في الأعوام الأخيرة، وتنظيمها للعديد من البطولات والأحداث العالمية ليس في كرة القدم فقط بل امتدت لتشمل ألعابًا أخرى مثل رياضة المحركات والتنس والرياضات الإلكترونية والألعاب القتالية.
وتستعد السعودية لاستضافة كأس العالم للأندية 2023 في ديسمبر المقبل، وكذلك بطولة كأس آسيا 2027.