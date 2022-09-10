مركز التحكيم الرياضي: قبلنا طلب تنحي أحد مُحكّمي قضية الاتحاد والنصر

وقال المركز في بيان إعلامي، نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "إشارة إلى المنازعة المقيدة لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي بين أطراف النزاع: نادي الاتحاد السعودي ونادي النصر السعودي، والمنظورة من هيئة تحكيم ثلاثية، فإن المركز يود إيضاح أنه تلقى طلبًا ليلة أمس من المُحكّم سلطان الصامل، تضمَّن رغبته في التنحي عن نظر المنازعة المشار إليها. وبعرض هذا الطلب على مجلس الإدارة فقد تم قبول الطلب بحسب ما اشتمل عليه من أسباب".