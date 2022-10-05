لجنة الانضباط والأخلاق تُغرِّم الهلال والاتحاد ورئيس النصر ماليًّا.. تعرَّف على بقية القرارات

- تغريم مدلك نادي الهلال نيرينالدو ديسلفا 20 ألف ريال؛ وذلك للدخول إلى أرضية الملعب بين شوطَي المباراة وقبل نهايتها وهو غير مصرَّح له، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة.