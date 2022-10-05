لجنة الانضباط والأخلاق تُغرِّم الهلال والاتحاد ورئيس النصر ماليًّا.. تعرَّف على بقية القرارات

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم أمس الأربعاء قرارات انضباطية بعد نهاية الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، تعرَّف على أبرزها:
- تغريم رئيس نادي النصر "مسلي آل معمر" 20 ألف ريال؛ وذلك لقيام مسلي آل معمر بالإساءة إلى حكم المباراة عبر أحد اللقاءات الإعلامية.
- تغريم لاعب نادي الاتحاد طارق حامد 10 آلاف ريال؛ وذلك لحصول اللاعب على البطاقة الحمراء المباشرة لقيامه باللعب العنيف تجاه لاعب الفريق المنافس، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير حكم المباراة.
- تغريم لاعب نادي النصر عبدالمجيد الصليهم 10 آلاف ريال؛ وذلك لحصول اللاعب على البطاقة الحمراء المباشرة لقيامه باللعب العنيف تجاه لاعب الفريق المنافس، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير حكم المباراة.
- تغريم لاعب نادي الهلال موسى ماريجا 20 ألف ريال؛ وذلك لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة (فلاش إنترفيو) بعد نهاية المباراة، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير المسؤول الإعلامي للمباراة.
- تغريم مدلك نادي الهلال نيرينالدو ديسلفا 20 ألف ريال؛ وذلك للدخول إلى أرضية الملعب بين شوطَي المباراة وقبل نهايتها وهو غير مصرَّح له، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة.
- تغريم المنسق الإعلامي لنادي الهلال "عبدالعزيز الثنيان" 20 ألف ريال؛ وذلك للدخول إلى أرضية الملعب بين شوطَي المباراة وقبل نهايتها وهو غير مصرح له، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة.
- تغريم إدارة نادي الهلال "مهند الرشيد" 20 ألف ريال؛ وذلك بسبب الدخول إلى أرضية الملعب بين شوطَي المباراة وقبل نهايتها وهو غير مصرح له، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة.
- تغريم أخصائي العلاج الطبيعي بنادي الهلال "صبحي البريقي" 20 ألف ريال؛ وذلك للدخول إلى أرضية الملعب بين شوطَي المباراة وقبل نهايتها وهو غير مصرح له، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة.