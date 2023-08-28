الاتحاد لا يستسلم.. جهز عرضاً جديداً لإقناع ليفربول للظفر بخدمات محمد صلاح

كشف موقع "CBS Sports" أن نادي الاتحاد يعد عرضاً جديداً، لإقناع ليفربول الإنجليزي، للسماح للمصري محمد صلاح لاعب الفريق بالانضمام للدوري السعودي.
وأفاد الموقع بأن مسؤولي الاتحاد يجهزون عرضًا بقيمة 162 مليون دولار لمحاولة إقناع ليفربول بالبيع، بالرغم من رفض النادي الانجليزي رحيل اللاعب المصري هذا الموسم.
وشدد الموقع على أن حاملي لقب الدوري السعودي الموسم الماضي يعتبرون المحترف المصري هو هدفهم الرئيس للتعاقد معه من الآن وحتى نهاية فترة الانتقالات في 20 سبتمبر .
وكان محمد صلاح البالغ من العمر 31 عاماً قد جدد عقده مع ليفربول حتى يونيو 2025، الذي انتقل إلى اللعب بصفوفه منذ يوليو 2017، قادماً من نادي روما.
كما يلعب للمنتخب المصري منذ 2011 . وتعاقد الاتحاد خلال الميركاتو الصيفي الجاري مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والفرنسي نغولو كانتي، والبرتغالي جوتا، والبرازيلي فابينهو .