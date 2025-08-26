حكام دوري روشن يختتمون معسكرهم الإعدادي في الطائف استعدادًا لموسم 2025-2026

اختتم حكام دوري روشن السعودي للمحترفين، معسكرهم الإعدادي بمحافظة الطائف، والذي أقيم خلال الفترة من 15 وحتى 24 أغسطس الجاري، ضمن التحضيرات لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2025-2026.
وشارك في المعسكر 23 حكم ساحة و24 حكمًا مساعدًا من حكام دوري روشن، إضافة إلى 3 حكمات من الدوري الممتاز للسيدات، و5 حكام من دوري يلو المرشحين للمشاركة جزئيًا في مباريات الدوري.
وتضمن البرنامج التدريبي حصصًا صباحية شملت تدريبات لياقية، ومحاضرات نظرية حول تعديلات قانون كرة القدم، ومراجعة أبرز لقطات الموسم الماضي، إلى جانب محاضرات فنية قدمها محاضرون دوليون من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
كما تضمنت الفترات المسائية تدريبات عملية على تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، وتمارين بدنية، وتطبيقات ميدانية على الحالات التحكيمية، وذلك بهدف رفع كفاءة الحكام وتجهيزهم للموسم الجديد.