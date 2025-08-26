حكام دوري روشن يختتمون معسكرهم الإعدادي في الطائف استعدادًا لموسم 2025-2026

وشارك في المعسكر 23 حكم ساحة و24 حكمًا مساعدًا من حكام دوري روشن، إضافة إلى 3 حكمات من الدوري الممتاز للسيدات، و5 حكام من دوري يلو المرشحين للمشاركة جزئيًا في مباريات الدوري.