في مرحلة الرالي الثامنة لـ"حائل".. "العطية" يعلن انسحابه بسبب "مشاكل ميكانيكية"

وأشار إلى أنه سيشارك في فئة "سايد باي سايد"، وقد لا يتمكّن من المشاركة في بطولة كأس العالم للباها هذا العام، وسيناقش مع فريقه رداءة سيارته في هذه النسخة من الرالي، وسيقوم خلال يوم بتغيير محرك سيارته، مع القبول بإيقاع عقوبة 24 ساعة عليه.