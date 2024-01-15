في مرحلة الرالي الثامنة لـ"حائل".. "العطية" يعلن انسحابه بسبب "مشاكل ميكانيكية"

انسحب المتسابق القطري ناصر العطية من رالي داكار السعودية 2024، بعد تعطل سيارته في أول 60 كلم من أصل 458 كلم في مرحلة الرالي الثامنة التي انطلقت من الدوادمي إلى حائل.
وعزا "العطية" انسحابه إلى ظهور مشاكل ميكانيكية متكررة في سيارته الـ"برودرايف"، والتي لم يُبدِ ارتياحاً على متنها منذ بداية الرالي.
وشعر المتسابق القطري بخيبة أمل للحصول على نقاط في بطولة العالم للراليات، بعد توقفه هذا.
وأشار إلى أنه سيشارك في فئة "سايد باي سايد"، وقد لا يتمكّن من المشاركة في بطولة كأس العالم للباها هذا العام، وسيناقش مع فريقه رداءة سيارته في هذه النسخة من الرالي، وسيقوم خلال يوم بتغيير محرك سيارته، مع القبول بإيقاع عقوبة 24 ساعة عليه.