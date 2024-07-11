برنامج الاستقطاب يعلن خارطة العمل لسوق الانتقالات الصيفية للموسم الرياضي 2024-2025

واطلعت الأندية خلال ورش العمل، على الإجراءات اللازمة للتعاقدات، وآلية الحوكمة الخاصة بذلك، والتي تتضمن قيام برنامج الاستقطاب بتحليل متكامل لكل طلب، ودراسة مدى قدرة النادي على الوفاء بالتزاماته، وفقًا لموارده المالية والميزانية المخصصة له؛ حيث تم الاتفاق على هذه الإجراءات مع جميع الأندية، بما في ذلك أندية الشركات التي جرى التنسيق مع الإدارات العليا في الشركات المشرفة عليها، والتأكيد على التزامها بتوفير الموارد المالية اللازمة للتعاقدات التي تتم من طرفها، سواء باستقطاب اللاعبين الجدد أو عمليات انتقال اللاعبين الداخلية بين الأندية.