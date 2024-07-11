برنامج الاستقطاب يعلن خارطة العمل لسوق الانتقالات الصيفية للموسم الرياضي 2024-2025

كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أنها عقدت خلال الفترة الماضية العديد من ورش العمل مع أندية دوري روشن السعودي، وبعض أندية دوري يلو للدرجة الأولى "بمعدل ثلاث ورش عمل لكل نادٍ"، إلى جانب اجتماعات ولقاءات ميدانية وزيارات لمقرات الأندية؛ للاطلاع على مستهدفات كل نادٍ في سوق الانتقالات للفترة الصيفية للموسم الرياضي 2024-2025، حسب أولوية الاحتياجات، ولضمان معرفة الأندية التامة بالعمليات الإدارية، وآلية سير عمل برنامج استقطاب اللاعبين.
واطلعت الأندية خلال ورش العمل، على الإجراءات اللازمة للتعاقدات، وآلية الحوكمة الخاصة بذلك، والتي تتضمن قيام برنامج الاستقطاب بتحليل متكامل لكل طلب، ودراسة مدى قدرة النادي على الوفاء بالتزاماته، وفقًا لموارده المالية والميزانية المخصصة له؛ حيث تم الاتفاق على هذه الإجراءات مع جميع الأندية، بما في ذلك أندية الشركات التي جرى التنسيق مع الإدارات العليا في الشركات المشرفة عليها، والتأكيد على التزامها بتوفير الموارد المالية اللازمة للتعاقدات التي تتم من طرفها، سواء باستقطاب اللاعبين الجدد أو عمليات انتقال اللاعبين الداخلية بين الأندية.
ووضعت الرابطة عددًا من الأولويات في خطة عملها للفترة الصيفية؛ من أهمها توفير الموارد المالية اللازمة للعقود القائمة لدى الأندية؛ لضمان نجاح اللاعبين الحاليين، إلى جانب استمرار التعاقدات الصيفية لسد الثغرات الفنية في الأندية، وفق احتياجاتها، وبناءً على مواردها والميزانية المخصصة لها، واستمرار العمل على تحقيق الركائز المختلفة لاستراتيجية تحول الرابطة، والتي تشمل حوكمة الأندية إداريًّا وماليًّا، وتطوير الإدارات الفنية لكرة القدم، والبنية التحتية، وتطوير عمليات البث التلفزيوني، وتحسين تجربة المشجع.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج الاستقطاب هو برنامج استثماري يُسهم في تطوير الدوري السعودي، وتحسين عمليات الاستقطاب، ولا يقوم بعمل إدارات الأندية في التعاقد مع اللاعبين المحترفين؛ حيث تقع هذه المهمة تحت مسؤولية الأندية، بالاعتماد على مواردها المالية الذاتية، كما أن العمل القائم في جانب الاستقطابات يُعدّ امتدادًا للتعاون والتكامل بين الرابطة والأندية، بما يضمن تحقيق التطوير المنشود للكرة السعودية.