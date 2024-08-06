فريق BDS السويسري: نتمنى لعب جميع النهائيات في الرياض

وقال LikEfac واسمه الحقيقي ثيو ماريانو: "مدينة الرياض هي مدينتنا المفضلة وجالبة الحظ بالنسبة لنا. ونحب المدينة وأهلها بالإضافة إلى الطعام الشهي، جميعنا نحب كل شيء متعلق بهذه المدينة. ونتمنى لو كان بإمكاننا اللعب هنا في جميع النهائيات التي نصل إليها. ونأمل بالعودة مرة أخرى والاستمرار في تحقيق الانتصارات على أرض المملكة. ونشكر الجميع على ما نجده من حفاوة في الاستقبال واهتمام ورعاية طوال فترة وجودنا وهو ما يعد عاملاً رئيسيًا في حصولنا على الراحة التي تنعكس على الأداء في المنافسات".