رئيس الشباب "البلطان" لـ"سبق": ولي العهد هو الداعم الأول لرياضة الوطن

وعن تسلُّمه اليوم شعلة دورة الألعاب السعودية 2022 من يد قائد الشباب الدولي (السابق) أحمد عطيف، التي تحتضنها العاصمة الرياض في نسختها الأولى، قال "البلطان": "بفضل من الله، ثم الدعم الهائل والكبير وغير المسبوق من قبل حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، نحصد يومًا تلو الآخر الإنجازات المتلاحقة. وفكرة دورة الألعاب السعودية في نسختها الأولى جاءت تتويجًا للاستراتيجية بعد 4 سنوات من إطلاق الاستراتيجية، وزيادة في عدد الألعاب والفرق والممارسين واللاعبين، وتحسُّن الوضع في الألعاب المختلفة على مستوى السعودية. وجاءت دورة الألعاب السعودية الأولى كفكرة تنشيطية، تكون مخرجاتها خروج فرق وأبطال في مختلف الرياضات الجماعية والفردية؛ وبالتالي الاحتفاء بأبطال أولمبيين، ورفع راية السعودية في المحافل الدولية بمشيئة الله".