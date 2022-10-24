رئيس الشباب "البلطان" لـ"سبق": ولي العهد هو الداعم الأول لرياضة الوطن

قدَّم خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، الشكر للداعم الأول لرياضة الوطن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، على دعمه الكبير للرياضة السعودية؛ ما أدى إلى تحقيق قفزات وإنجازات عالمية بمختلف الرياضات في وقت وجيز.
وقال "البلطان " في تصريح خص به "سبق": "الشكر الكبير والدعاء لراعي وداعم الرياضة الأول، سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يقف خلف كل النجاحات الرياضية المتلاحقة، والأفكار الرياضية الرائعة والرائدة، والبرامج الرياضية العالية".
وعن تسلُّمه اليوم شعلة دورة الألعاب السعودية 2022 من يد قائد الشباب الدولي (السابق) أحمد عطيف، التي تحتضنها العاصمة الرياض في نسختها الأولى، قال "البلطان": "بفضل من الله، ثم الدعم الهائل والكبير وغير المسبوق من قبل حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، نحصد يومًا تلو الآخر الإنجازات المتلاحقة. وفكرة دورة الألعاب السعودية في نسختها الأولى جاءت تتويجًا للاستراتيجية بعد 4 سنوات من إطلاق الاستراتيجية، وزيادة في عدد الألعاب والفرق والممارسين واللاعبين، وتحسُّن الوضع في الألعاب المختلفة على مستوى السعودية. وجاءت دورة الألعاب السعودية الأولى كفكرة تنشيطية، تكون مخرجاتها خروج فرق وأبطال في مختلف الرياضات الجماعية والفردية؛ وبالتالي الاحتفاء بأبطال أولمبيين، ورفع راية السعودية في المحافل الدولية بمشيئة الله".
وأكد رئيس نادي الشباب أن ناديه لا يزال ينتظر دعم الرعاية الاستراتيجية، وقال: "ما زلنا ننتظر عقد الرعاية الاستراتيجية، وأن تشملنا المكرمة كبقية الأندية؛ لأن لدينا برامج وأبطالاً وتنفيذ مشاريع رياضية كبيرة".