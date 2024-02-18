لاعب الهلال "سالم الدوسري": النقاط الثلاث أمام الرائد هي الأهم.. وهدفنا توسيع الفارق مع المنافسين

قال لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم "الدولي" سالم الدوسري، إن هدف فريقه هو تحقيق الانتصار في كل المباريات وتوسيع الفارق مع المنافسين.
وتابع الدوسري في تصريحات لقناة ssc الناقل الرسمي لدوري روشن: "لا شك أن الفريق أمامه هدف رئيس هو حصد البطولات".
وأكد "الدوسري" أن جميع اللاعبين يتمتعون بالروح القتالية في جميع المباريات حتى اللحظة الأخيرة.
وأشار إلى أن الانتصار أهم شيء، لافتًا إلى أن اللاعب المحترف يطمح دائما للوجود في القمة.
وكسب الهلال نظيره الرائد، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 3-1، في إطار منافسات الجولة الـ 20 بدوري روشن السعودي.