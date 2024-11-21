بمشاركة 71 مدربًا.. اختتام المرحلة الثانية والأخيرة من دورة الرخصة التدريبية الآسيوية "C"

اختتمت المرحلة الثانية والأخيرة من دورة الرخصة التدريبية الآسيوية "C" التي أقامتها الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم بمشاركة 71 مدربًا في كلٍّ من: الرياض، وعسير، والأحساء، واستمرّت على مدى 6 أيام.
وقدم الدورةَ في الرياض المحاضرون: خالد الفرحان، وبندر الجعيثن، وعبدالعزيز الضعيان "مساعد محاضر"، فيما قدمها في الأحساء المحاضران: سمير هلال، وأحمد ذكر الله "مساعد محاضر" في الأحساء، بينما قدَّمها في عسير المحاضران الوطنيان: عبدالله الغامدي، وأحمد حلوي.
وشهدت الدورةُ شرحَ أساسيات التدريب ومناقشة عددٍ من المواضيع الفنية والبدنية، كما شهدت إقامة محاضرات في قانون كرة القدم واللياقة البدنية واختبارات نظرية وعملية للمدربين المشاركين في الدورة.