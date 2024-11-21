بمشاركة 71 مدربًا.. اختتام المرحلة الثانية والأخيرة من دورة الرخصة التدريبية الآسيوية "C"

اختتمت المرحلة الثانية والأخيرة من دورة الرخصة التدريبية الآسيوية "C" التي أقامتها الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم بمشاركة 71 مدربًا في كلٍّ من: الرياض، وعسير، والأحساء، واستمرّت على مدى 6 أيام.