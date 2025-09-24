وزارة الرياضة تختتم مشاركتها في فعاليات معرض "إكسبو اليابان 2025"

وشاركت وزارة الرياضة في جلسات المجالات الاستثمارية بالمعرض الدولي في أوساكا، من خلال حضورها اليوم الأربعاء جلسة بعنوان "الاقتصاد الرياضي السعودي: المنافسة، والنمو، والاستثمار، وكأس آسيا 2027"، والتي ركزت على ثلاثة محاور رئيسة: المناخ الاستثماري في القطاع الرياضي السعودي، وبرنامج تخصيص الأندية الرياضية، إضافة إلى استضافة المملكة بطولة كأس آسيا 2027، حيث شهدت الجلسة تفاعلًا مميزًا من الحضور في القاعة الرسمية لمعرض إكسبو اليابان.