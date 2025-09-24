وزارة الرياضة تختتم مشاركتها في فعاليات معرض "إكسبو اليابان 2025"

اختتمت وزارة الرياضة، اليوم الأربعاء، مشاركتها في فعاليات المعرض العالمي "إكسبو اليابان 2025”، تزامنًا مع التواجد والمشاركة السعودية في الحدث الدولي الذي يقام في مدينة أوساكا خلال الفترة من 13 أبريل وحتى 13 أكتوبر المقبل.
وبدأت المشاركة بتقديم عرض مرئي بعنوان "الرياضة السعودية محفز للتغيير"، أمام الحضور الكبير الذي اكتظت به القاعة الرئيسية في معرض إكسبو اليابان، والذي تناول أهمية رؤية السعودية 2030 في رسم خارطة الطريق للقطاع الرياضي في المملكة، وأثر استضافة الأحداث الرياضية العالمية.
كما ركز العرض الافتتاحي على الخطط الخاصة بتطوير الرياضة السعودية والاهتمام برياضيي النخبة، مع إبراز نماذج حالية مشرفة في مختلف الرياضات حققت إنجازات للمملكة في البطولات العالمية. وأشار العرض إلى التقدم الكبير في الرياضة النسائية عبر تمكين الرياضيات السعوديات، وأهمية الرياضة كجسر للتواصل الإنساني بين الشعوب، مع توجيه الدعوة للشعب الياباني وشعوب العالم لزيارة المملكة والاستمتاع بالضيافة والفعاليات الرياضية التي أصبحت المملكة وجهة مفضلة لها.
وشاركت وزارة الرياضة في جلسات المجالات الاستثمارية بالمعرض الدولي في أوساكا، من خلال حضورها اليوم الأربعاء جلسة بعنوان "الاقتصاد الرياضي السعودي: المنافسة، والنمو، والاستثمار، وكأس آسيا 2027"، والتي ركزت على ثلاثة محاور رئيسة: المناخ الاستثماري في القطاع الرياضي السعودي، وبرنامج تخصيص الأندية الرياضية، إضافة إلى استضافة المملكة بطولة كأس آسيا 2027، حيث شهدت الجلسة تفاعلًا مميزًا من الحضور في القاعة الرسمية لمعرض إكسبو اليابان.
وتأتي هذه المشاركة انطلاقًا من أهمية تعزيز دور وزارة الرياضة على المستوى الدولي، ومواصلة التعريف بالتطور المتنامي للرياضة السعودية والرياضيين فيها، فضلًا عن إبراز الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يوفرها القطاع الرياضي، والتي تسهم في بناء علاقات وثيقة مع القطاع الخاص في مختلف دول العالم، بما يحقق الأهداف والرؤى الوطنية في الحاضر والمستقبل.