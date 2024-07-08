إسبانيا تصطدم بفرنسا في نهائي مبكر في أولى مباريات نصف نهائي اليورو 2024

وتطمح إسبانيا للانفراد بالرقم القياسي بعدد الألقاب التي تتشاركه حاليًا مع منتخب ألمانيا التي أقصته من ربع النهائي في حال تابعت مشواره بنجاح حتى النهاية حيث يعد المنتخب الإسباني أفضل المنتخبات الموجودة في البطولة إلى الآن بعدما حقق الفوز في مبارياته الخمس بالبطولة حتى الآن.