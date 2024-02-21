مدرب الهلال "خيسوس": مباراةُ الغد تحديدُ مصير.. والانتصارات المتتالية تقرّبك من تحقيق أهدافك

وأوضح أن "محمد كنو" تطوّر كثيرًا عن الفترة التدريبية الأولى لي، وأنا من المدربين الذين يستطيعون تطويره في الجوانب الدفاعية والهجومية، وهو لاعب متمكن في هذه النواحي، ودائمًا ثقتي به عالية.