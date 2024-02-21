مدرب الهلال "خيسوس": مباراةُ الغد تحديدُ مصير.. والانتصارات المتتالية تقرّبك من تحقيق أهدافك

قال "خيسوس" مدرب الهلال: نعلم جميعًا أن مباراة الغد هي مباراة تحديد مصير، وقد أحرزنا الأفضلية خارج الأرض، وسنواجههم بالطريقة المعتادة لنتجاوز هذا الدور.
جاء حديث المدرب البرتغالي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الهلال مع ضيفه سباهان الإيراني يوم الخميس، على ملعب المملكة آرينا في الرياض، ضمن إياب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2023-2024.
وأضاف: نتّفق مع مدرب سباهان بأنه لا يوجد مستحيل، وأن الاحتمالات موجودة، ومباراة الذهاب في أصفهان لم تكن سهلة، والطريقة التي يفكر بها المدرب سنحترمها.
وتابع: لقد تطوّرت كرة القدم كثيرًا في السنوات الأخيرة، وهذا يجعل المدربين العالميين يحملون أكثر من خطة عمل داخل الملعب، ونحن نطبق هذا في بعض المباريات.
وأوضح أن "محمد كنو" تطوّر كثيرًا عن الفترة التدريبية الأولى لي، وأنا من المدربين الذين يستطيعون تطويره في الجوانب الدفاعية والهجومية، وهو لاعب متمكن في هذه النواحي، ودائمًا ثقتي به عالية.
وختم بقوله: اقتربنا من تحطيم رقم قياسي عالمي بالانتصارات المتتالية، وهذا يضع اسم الهلال واللاعبين في التاريخ، ولكن هي ليست بطولة، ولكن الأهم هو أن تحقيقك للانتصارات المتتالية يقربك لتحقيق أهدافك، وهذا ما نسعى له.
من جانبه قال اللاعب "محمد كنو": نستعدّ لمباراة الغد بنفس الطريقة المعتادة لتحضيراتنا لغيرها من المباريات؛ لمواصلة رحلة الانتصارات، نحن نحمل في داخلنا الشغف الكبير لتحقيق دوري أبطال آسيا وكأنها المرة الأولى لنا، وهذا الشغف بداخل كل لاعب.
وتابع: استفدنا من اللاعبين الأجانب في طريقة لعبهم وخبرتهم، ونحن كمجموعة لا نفكر أن هذا أجنبي؛ فنحن فريق واحد، كسبنا بعض المباريات بنتائج كبيرة، ونرى المدرب غير سعيد، وهذا الشغف ينعكس علينا؛ ما يجعلنا نرغب في تسجيل المزيد.
وأضاف: سعداء باستمرارنا في تحقيق الانتصارات المتتالية، وتحقيق أرقام تاريخية غير مسبوقة، وهذا يجعلنا ندخل بحماس أكبر، وأمر جيد للاعب الذي يريد تدوين اسمه في التاريخ.