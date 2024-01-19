حلبة الدرعية على موعد مع الجولتين الثانية والثالثة من سباق فورمولا إي 2024

تستعد حلبة الدرعية لاستضافة الجولتين الثانية والثالثة من بطولة سباق "إيه بي بي فورمولا إي" للسيارات الكهربائية التي يجري تنظيمها للمرة السادسة في الموقع الذي يعد أحد مواقع التراث العالمي باليونسكو يومي 26 و27 يناير، وذلك بعد ختام الجولة الأولى والافتتاحية من موسم 2024 والتي أقيمت في مكسيكو سيتي وفاز بها الألماني باسكال ويرلين سائق فريق تاغ هوير بورشه، الفائز أيضًا بلقب سباق الدرعية إي بري في العام الماضي.