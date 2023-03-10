لاعب النصر عبدالفتاح عسيري يتوعد بملاحقة كل مَن يتهمه باطلاً

وقال اللاعب في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "توضيح لكل محبيَّ.. يشهد الله على أنني مخلص لكل الأندية التي ارتبطت بالتعاقد معها منذ بداية مسيرتي الكروية إلى أن تنتهي، ولا أقبل إطلاقًا أن أُتهم بالإضرار بأي نادٍ مثلته سابقًا أو سأمثله مستقبلاً".