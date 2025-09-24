الدوري السعودي يخطط لمحاولة جديدة لضم برونو فرنانديز وسط اهتمام باريس سان جيرمان

أفادت تقارير صحفية أن مسؤولي الدوري السعودي ما زالوا يخططون للتحرك مجددًا للتعاقد مع قائد مانشستر يونايتد، البرتغالي برونو فرنانديز، خلال صيف 2026، بعد فشل محاولاتهم في سوق الانتقالات الماضي.