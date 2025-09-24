الدوري السعودي يخطط لمحاولة جديدة لضم برونو فرنانديز وسط اهتمام باريس سان جيرمان

أفادت تقارير صحفية أن مسؤولي الدوري السعودي ما زالوا يخططون للتحرك مجددًا للتعاقد مع قائد مانشستر يونايتد، البرتغالي برونو فرنانديز، خلال صيف 2026، بعد فشل محاولاتهم في سوق الانتقالات الماضي.
وذكر الصحفي أكرم كونور عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أندية الدوري السعودي للمحترفين تترقب وضع اللاعب عن قرب، في الوقت الذي يراقبه أيضًا نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
وكان فرنانديز قد رفض ثلاثة عروض كبرى من السعودية خلال الميركاتو الصيفي الأخير، قدمها الهلال والنصر والاتحاد، مفضلًا الاستمرار مع مانشستر يونايتد.
وشهدت المفاوضات السابقة عرضًا ضخمًا من الهلال بلغت قيمته 100 مليون جنيه إسترليني (115 مليون يورو) لصالح مانشستر يونايتد، إضافة إلى عقد شخصي للاعب بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني (230 مليون يورو)، إلا أن النجم البرتغالي لم يوافق.
كما رفض عرضًا مماثلًا من النصر بقيادة مدربه خورخي خيسوس، بالإضافة إلى عرض آخر من الاتحاد.