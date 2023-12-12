في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2023.. "النمر" الاتحادي يلتهم أوكلاند سيتي
وسط زخات المطر، ومساندة جماهيره الكبيرة، تجاوز فريق الاتحاد السعودي نظيره أوكلاند سيتي النيوزلندي بنتيجة 3/ 0 في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية "السعودية 2023" مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، بقيادة الحكم الأمريكية "توري بينسو".
وتحتضن السعودية، وتحديدًا جدة، بطولة كأس العالم للأندية 2023 خلال الفترة من 12 ديسمبر الجاري إلى 22 من الشهر ذاته.
المباراة
الشوط الأول انتهى اتحاديًا بثلاثية رائعة عن طريق "رومارينهو" في الدقيقة الـ29، وعزز "كانتي" النتيجة لفريقه في الدقيقة الـ34 من خلال تسديدة قوية، فيما أضاف قائد "النمور" كريم بنزيما الهدف الثالث في الدقيقة الـ40.
وفي الشوط الثاني أغلق أوكلاند جميع الممرات التي تؤدي لمرمى فريقه، وكانت المحاولات الاتحادية لإضافة هدف رابع تصطدم بدفاع نيوزيلندي مكثف، وحضور ذهني عالٍ لحارس المرمى.
وبتلك النتيجة تأهل الاتحاد لمواجهة الأهلي المصري «بطل إفريقيا» في المرحلة الثانية من البطولة الجمعة المقبلة.