في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2023.. "النمر" الاتحادي يلتهم أوكلاند سيتي

الشوط الأول انتهى اتحاديًا بثلاثية رائعة عن طريق "رومارينهو" في الدقيقة الـ29، وعزز "كانتي" النتيجة لفريقه في الدقيقة الـ34 من خلال تسديدة قوية، فيما أضاف قائد "النمور" كريم بنزيما الهدف الثالث في الدقيقة الـ40.