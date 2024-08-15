الأحد المقبل.. حفل ختامي استثنائي لأسبوع حافل بالأحداث في كأس العالم للرياضات الإلكترونية

ويُقام بتاريخ 24 أغسطس حفل جوائز الرياضات الإلكترونية لعام 2024؛ حيث يتم تكريم الأفضل على مستوى العالم والاحتفاء بالأندية والرياضيين وصُنّاع الألعاب الإلكترونية والمحتوى وغيرهم الكثير. وتُقام في نفس اليوم النسخة الثانية من مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة الذي يستمرّ ليومين ويجمع بين قادة ورواد قطاعات الألعاب والرياضات الإلكترونية والأعمال والرياضة والترفيه، لاستكشاف موضوع هذا العام "مستقبل ثقافة المشجعين". وسيناقش المؤتمر تأثير ثقافة المشجعين على تخطيط الأعمال والمحتوى والملكية الفكرية وحقوق الإعلام والتسويق والبناء المجتمعي. وتشمل قائمة المتحدثين: الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، ورالف رايشرت، وماجنوس كارلسن، وتوشيموتو ميتومو، وجريج نورمان، ومايا روجرز، وآر جي كاتلر، والدكتورة سونجي يون، والسير ليونارد بلافاتنيك، وجو مارش.