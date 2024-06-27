"غاليتي": النصر يستبعد "تشيسني" ويضغط بقوة لضم أليسون بيكر

كشف الإعلامي المتخصص في سوق الانتقالات رودي غاليتي، أن إدارة نادي النصر قد أوقفت مفاوضاتها مع حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي البولندي "تشيسني".
وقال "غاليتي"، عبر حسابه على منصة "إكس": "تم التأكيد على أن الحارس تشيسني لن ينضم للنصر".
وأضاف، أن النصر ينتظر هدفه الرئيس، وهو حارس مرمى ليفربول البرازيلي إليسون بيكر، إذ يضغط بقوة للتوقيع معه عقب نهاية بطولة كوبا أمريكا.
ولفت إلى أن رغبة اللاعب هي البقاء رفقة الريدز، إلا أن النصر سوف يقدم عرضًا لا يقاوم للحارس، سيجعله يختار النادي السعودي، وفق "غاليتي".
يذكر أن إدارة النصر، تبحث عن التوقيع مع حارس مرمى بديلًا للكولومبي ديفيد أوسبينا.