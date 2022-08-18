في وزن أقل من 62 كجم.. لاعب المنتخب السعودي عبدالإله عالم بطل العالم

وعبر اللاعب عن سعادته بتحقيق أول ميدالية ذهبية سعودية على مستوى العالم في فنون القتال المتنوع في وزن أقل من 62 كجم، مشيرًا إلى أن هذا المنجز الذي تحقق جاء ضمن بطولة جمعت نخبة من اللاعبين الذين تنافسوا بقوة على تحقيق الذهب.