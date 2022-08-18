في وزن أقل من 62 كجم.. لاعب المنتخب السعودي عبدالإله عالم بطل العالم

حقق لاعب المنتخب السعودي لفنون القتال المتنوع عبدالإله مير عالم ذهبية بطولة العالم للشباب والناشئين، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك بعد فوزه على اللاعب الأمريكي إيزاك إسبارزا، في منافسات وزن أقل من 62 كجم.
وعبر اللاعب عن سعادته بتحقيق أول ميدالية ذهبية سعودية على مستوى العالم في فنون القتال المتنوع في وزن أقل من 62 كجم، مشيرًا إلى أن هذا المنجز الذي تحقق جاء ضمن بطولة جمعت نخبة من اللاعبين الذين تنافسوا بقوة على تحقيق الذهب.
من جانبه عبر رئيس الاتحاد السعودي لفنون القتال المتنوع رئيس الوفد عبدالعزيز جليدان عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز، مباركاً للوطن هذا التميز والمنجز، الذي تحقق نتيجة الدعم الكبير للرياضة والرياضيين، مؤكداً أهمية العمل المتواصل لتحقيق مزيد من الميداليات والإنجازات.