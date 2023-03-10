SSC تبثّ منافسات سلة الجامعات الأمريكية وبطولات الجولف

تبدأ قنوات SSC خلال الأيام القادمة من شهر مارس الحالي، بثّ منافسات كلٍّ من: دوري الجامعات الوطني الأمريكي لكرة السلة NCAA في مرحلته النهائية، المعروفة باسم March Madness التي تبدأ في الرابع عشر من هذا الشهر، وتستمرّ حتى يتمّ تحديد البطل في الثالث من أبريل المقبل، وتعتبر هذه البطولة هي نقطة البداية لنجوم المستقبل في كرة السلة؛ أمثال: ليبرون جيمس، وستيف كوري، وغيرهما.
وكانت قنوات SSC قد حصلت على حقوق البثّ لهذه المنافسة لمدة موسمين.
وعلى صعيد آخر، تبثّ القنوات أيضًا للعام الثاني على التوالي، سلسلة بطولات أرامكو لقولف السيدات.
وتبلغ قيمة الجوائز خمسة ملايين دولار، في خمس محطات عالمية؛ هي: سنغافورا، وفلوريدا، ولندن، وهونج كونج، والرياض.
وتبدأ هذه السلسلة في السادس عشر من مارس الحالي في سنغافورا، وتنتهي في بداية نوفمبر من السنة الحالية في الرياض.