خمس ميداليات للتايكوندو السعودي في دولية مصر

أنهى المنتخب السعودي للتايكوندو مشاركته في بطولة مصر الدولية السابعة للتايكوندو، والتي استضافتها المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية خلال الفترة من 12- 16 فبراير الجاري بحصوله على خمس ميداليات منها 3 فضيات عن طريق اللاعبة دنيا أبو طالب وزن 53، واللاعب علي المبروك وزن 87، واللاعب عبدالرحمن الشهراني وزن 51 شباب، وميداليتان برونزيتان عن طريق الثنائي رياض الظافري وزن 58، واللاعب أحمد المولد وزن 80. وحضر المنافسات رئيس الاتحاد شداد العمري، وتوج الفائزون تحت رعاية وزير الرياضة المصري د. مصطفى مدبولي.