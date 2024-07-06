الفريق السعودي Team Falcons يحقق لقب أولى بطولات كأس العالم للرياضات الإلكترونية

وحصل فريق Team Falcons على 227.9 نقطة وضعتهم في صدارة الترتيب متقدمين بفارق 10 نقاط على الفريق البريطاني Fnatic الذي حل في المركز الثاني. في حين حقق الفريق السعودي Twisted Minds إنجازًا آخر للمملكة بحصوله على المركز الثالث بعد تحقيقه 179.3 نقطة. وبلغ مجموع جوائز البطولة مليون دولار، ذهب الجزء الأكبر منها إلى أصحاب اللقب بحصولهم على مبلغ 200,000 دولار، وحصل أصحاب الوصافة على مبلغ 150,000 دولار، وكان نصيب المركز الثالث منها 100,000 دولار. كما توّج لاعب فريقTeam Falcons زافيير سينيون "Shifty" بلقب أفضل لاعب في البطولة وحصل على الجائزة البالغة 50,000 دولار.