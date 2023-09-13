"نجوم الرياض" يتوج بكأس البطولة النسائية الأولى للهوكي

توج المهندس محمد المنديل رئيس الاتحاد السعودي للهوكي، فريق نجوم الرياض بالكأس والميداليات الذهبية في البطولة النسائية الأولى والتي أقيمت على الصالة المغطاة بملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.
وحصل فريق رياض نجد على المركز الثاني والميداليات الفضية، فيما حل لألئ جدة في المركز الثالث والميداليات البرونزية.
كما توج المنديل فريق صقور نجد بطلاً للبطولة الثامنة للهوكي (رجال) وحصل على المركز الثاني فريق أساطير العرب وجاء فريق المدرسة البريطانية ثالثاً على مستوى البطولة.
وحققت جائزة أفضل حارس مرمى أسماء الشامي على مستوى البطولة النسائية، فيما حققت كايرا انجرير جائزة أفضل هداف، وجاءت جائزة أفضل لاعب من نصيب ليان عشقي.
وعلى مستوى الرجال، حصل أحمد نبيل على جائزة أفضل حارس مرمى، وحقق خالد محفوظ جائزة أفضل هداف برصيد 10 أهداف، وجاءت جائزة أفضل لاعب من نصيب بيتر باتريك، وحصل مؤيد منصور على جائزة أفضل حارس مرمى ناشئ، فيما جاءت جائزة أفضل لاعب ناشئ من نصيب راكان النويصر.
من جانبه أكد المهندس محمد المنديل رئيس الاتحاد السعودي للهوكي أن البطولة حققت أهدافها ونجاحاتها ضمن سلسلة البطولة التي تم تنظيمها على مدار الموسمين الماضيين، واعتبر أن تنظيم البطولة النسائية حقق نجاحاً باهراً في نسختها الأولى.
وأشار "المنديل" إلى سعي اتحاد الهوكي للتوسع في إقامة مثل هذه البطولات لتوازي الهوكي غيرها من الألعاب التي تستهوي الشباب والشابات وتكون جاذبة في المملكة، وأوضح أن الاتحاد سيواصل تنظيم وتطوير مثل هذه البطولات، مثمناً الدعم الذي يجده اتحاد اللعبة من قبل وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية.