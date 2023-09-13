"نجوم الرياض" يتوج بكأس البطولة النسائية الأولى للهوكي

وأشار "المنديل" إلى سعي اتحاد الهوكي للتوسع في إقامة مثل هذه البطولات لتوازي الهوكي غيرها من الألعاب التي تستهوي الشباب والشابات وتكون جاذبة في المملكة، وأوضح أن الاتحاد سيواصل تنظيم وتطوير مثل هذه البطولات، مثمناً الدعم الذي يجده اتحاد اللعبة من قبل وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية.