خليجي 25.. "العراق" تكتسح "اليمن" وتتأهّل في صدارة المجموعة

تأهّل المنتخب العراقي الأول لكرة القدم للدور التالي في بطولة خليجي 25، عقب تغلبه على شقيقه المنتخب اليمني في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب البصرة الدولي.