خليجي 25.. "العراق" تكتسح "اليمن" وتتأهّل في صدارة المجموعة

تأهّل المنتخب العراقي الأول لكرة القدم للدور التالي في بطولة خليجي 25، عقب تغلبه على شقيقه المنتخب اليمني في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب البصرة الدولي.
وانتهت مباراة الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بفوز المنتخب العراقي بخماسية نظيفة ليعلن تأهله للدور التالي.
أهداف المباراة سجلها مصطفى ناظم في شوط المباراة الأول، فيما سجل كل من أمجد عطوان وأيمن حسين "هدفين"، وحسين علي باقي أهداف العراق.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد المنتخب العراقي للنقطة رقم 7 ليعلن تأهله للدور رفقة المنتخب العماني، الذي تأهل على حساب الأخضر السعودي.