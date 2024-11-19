المدير التنفيذي لشركة رياضة الفروسية: المملكة جاهزة لاستضافة التصفيات النهائية لـ"لونجين العالمية" لقفز الحواجز

وأبدى المدير التنفيذي لشركة رياضة الفروسية ريان خريشي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، سعادته باستضافة هذا الحدث الكبير للمرة الثالثة تواليًا في العاصمة الرياض، والنهائي الذي يُقام لأول مرة في تاريخ البطولة خارج القارة الأوروبية، وسيتم الكشف من خلاله عن بطل الرياض، ممتدحًا الشراكة الناجحة بين الاتحاد السعودي للفروسية وجولة الأبطال العالمية "لونجين"، ومبينًا أنها أثبتت نجاحها بإقامة أهم جولاتها في موسم 2024، المتمثلة بإقامة النهائي بالرياض.