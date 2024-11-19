المدير التنفيذي لشركة رياضة الفروسية: المملكة جاهزة لاستضافة التصفيات النهائية لـ"لونجين العالمية" لقفز الحواجز

أبدت اللجنة المنظمة للتصفيات النهائية لبطولة "لونجين العالمية" لقفز الحواجز، التي تستضيفها مدينة الرياض في الفترة من 20 - 23 نوفمبر الجاري، جاهزيتها لاستضافة الحدث العالمي الكبير، بمشاركة أفضل فرسان العالم على أرض ميدان المنافسات المقابل لمركز الملك عبدالله المالي.
وأبدى المدير التنفيذي لشركة رياضة الفروسية ريان خريشي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، سعادته باستضافة هذا الحدث الكبير للمرة الثالثة تواليًا في العاصمة الرياض، والنهائي الذي يُقام لأول مرة في تاريخ البطولة خارج القارة الأوروبية، وسيتم الكشف من خلاله عن بطل الرياض، ممتدحًا الشراكة الناجحة بين الاتحاد السعودي للفروسية وجولة الأبطال العالمية "لونجين"، ومبينًا أنها أثبتت نجاحها بإقامة أهم جولاتها في موسم 2024، المتمثلة بإقامة النهائي بالرياض.
في المقابل، ثمَّن يان توبس، رئيس جولات لونجين العالمية ودوري الأبطال العالمي، استضافة السعودية هذا الحدث الكبير، إضافة إلى استضافاتها سلسلة الألعاب الرياضية العالمية، خاصة رياضة الفروسية، مؤكدًا قدرتها على احتضان أهم بطولات الفروسية العالمية، ومنوهًا بتفاعُل جمهور هذه الرياضة بالسعودية، واهتمامه ومتابعته المنافسات كافة.
ووصف توبس الشراكة مع الاتحاد السعودي للفروسية بالمميزة، مبينًا أن السعودية لديها إمكانات عالية لاستضافة مثل هذه البطولات، ومشيرًا إلى أن المنافسات ستُلعب لأول مرة في الهواء الطلق، وبميدان مميز وكبير.
وتُعَدُّ جولات "لونجين" سلسلة من المنافسات الدولية المرموقة لقفز الحواجز، وانطلق موسمها من الدوحة مرورًا بميامي، المكسيك، شنغهاي، مدريد، سانت تروبيه، كان، باريس، ستوكهولم، موناكو، برلين، لندن، فالكنسفارد، روما، الرباط وأخيرًا الرياض.