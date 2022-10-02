السعودية تستعد لاستضافة أولى بطولات "ليف قولف" في الشرق الأوسط

من جانبه، قال ماجد السرور، المدير التنفيذي لسلسلة "ليف قولف": "يعتبر الاستعداد لاستضافة أول حدث من سلسلة بطولات "ليف قولف" في المملكة لحظة مهمة، سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى المملكة ككل. ونسعى من خلال استضافة هذه البطولة العالمية إلى تعزيز انتشار رياضة القولف في المملكة، فضلاً عن تقديم حدث ترفيهي لا مثيل له يضم أفضل اللاعبين في العالم والذين سيتنافسون في نظام جديد وفريد من نوعه في عالم رياضة القولف".