السعودية تستعد لاستضافة أولى بطولات "ليف قولف" في الشرق الأوسط

تستعد سلسلة بطولات "ليف قولف" للظهور لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر 2022، حيث ستقام بطولة "ليف قولف إنفايتيشونال جدة" والتي سيشارك فيها 48 لاعباً من نخبة لاعبي القولف حول العالم للمنافسة في الجولة ما قبل الأخيرة من الموسم الافتتاحي لسلسلة البطولات العالمية.
وسيستضيف نادي وملعب رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية حامل لقب بطولة بريطانيا المفتوحة الحالي "كاميرون سميث" ومعه 12 لاعباً من حاملي ألقاب البطولات الكبرى، بالإضافة إلى الأسماء التي حققت ألقاب بطولات سابقة تم إقامتها في المملكة مثل "داستن جونسون" و"هارولد فارنر" و"غرايم ماكداويل".
وستُلعب البطولة الأولى من نوعها بنظام يمزج بين الجانب الجماعي والفردي، حيث يتم تقسيم اللاعبين إلى 12 فريقاً يضم كل منها أربعة لاعبين، مع احتساب النتيجة المسجلة من قبل كل لاعب بشكل جماعي لتحديد الفريق الفائز وبشكل فردي لتحديد صاحب أفضل معدل ضربات مع نهاية البطولة. كما ستصاحب المنافسات فعاليات موسيقية وترفيهية على أرض الملعب لإضافة الأجواء الحماسية التي غالباً ما تغيب عن رياضة القولف.
ويبلغ إجمالي جوائز هذه البطولة العالمية 25 مليون دولار أمريكي، وهي المحطة الدولية ما قبل الأخيرة في الموسم الافتتاحي المكوّن من 8 بطولات. وأقيمت المنافسات السابقة في كلٍ من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى تايلاند التي ستشهد ظهور بطولات ليف قولف لأول مرة في القارة الآسيوية على ملعب ستونهيل قبل التوجه إلى المملكة العربية السعودية.
وقال جريج نورمان، المفوض والرئيس التنفيذي لسلسلة "ليف قولف": "نحن سعداء للوصول إلى محطتنا الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً إلى الدولة التي تظهر اهتماماً متزايداً بالرياضة بشكل عام والقولف بشكل خاص. لقد قدمت المملكة العربية السعودية التزاماً كبيراً تجاه هذه الرياضة خلال السنوات الأخيرة، ولعبت دوراً رئيساً في جعل رؤية "ليف قولف" حقيقة واقعية. والآن نتطلع لمشاركة مجموعة من أكبر الأسماء في لعبة القولف في هذه البطولة في مدينة جدة، وانطلاق هذه السلسلة لأول مرة في المملكة".
وتعد بطولة "ليف قولف إنفايتيشونال جدة" خطوة طموحة في رحلة رياضة القولف بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن استضافت المملكة سابقاً أفضل لاعبي ولاعبات القولف في بطولة السعودية الدولية المقدمة من سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية وبطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية وسلسلة بطولات أرامكو للفرق.
من جانبه، قال ماجد السرور، المدير التنفيذي لسلسلة "ليف قولف": "يعتبر الاستعداد لاستضافة أول حدث من سلسلة بطولات "ليف قولف" في المملكة لحظة مهمة، سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى المملكة ككل. ونسعى من خلال استضافة هذه البطولة العالمية إلى تعزيز انتشار رياضة القولف في المملكة، فضلاً عن تقديم حدث ترفيهي لا مثيل له يضم أفضل اللاعبين في العالم والذين سيتنافسون في نظام جديد وفريد من نوعه في عالم رياضة القولف".
وأضاف السرور: "هدفنا الرئيسي من استضافة سلسلة "ليف قولف" والاستثمار فيها، بالإضافة إلى تنظيمنا لبطولة السعودية الدولية للرجال والنساء وسلسلة بطولات أرامكو للفرق، هو إلهام المزيد من السعوديين لممارسة القولف والمشاركة في هذه الرياضة على المستوى الدولي. لقد كان التأثير كبيراً على لعبة القولف في المملكة مع النمو المستمر في أعداد الرجال والنساء والأطفال الذين يلعبون هذه الرياضة. وستقدم بطولة "ليف قولف" جانباً مختلفاً وستمنح الجماهير والحضور تجربة مميزة واستثنائية".
وتبدأ أسعار تذاكر بطولة «ليف قولف إنفايتيشونال جدة» من 95 ريالاً سعودياً. لمزيد من المعلومات ولشراء التذاكر، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.halayalla.com/sa-ar/tickets/liv-invitational-jeddah. كما يمكن للجماهير أيضاً مشاهدة الحدث مباشرةً بالإضافة إلى بطولة ليف قولف إنفايتيشونال بانكوك من خلال: livgolf.com وقناة "LIV Golf" على موقع يوتيوب.
وتمنح البطولة تجربة جماهيرية مميزة للزوار من جميع الأعمار، حيث تتيح التذكرة لهم إمكانية التجول حول الملعب ومشاهدة لاعبيهم المفضلين عن قرب، بالإضافة إلى فرصة المشاركة في العديد من الأنشطة التفاعلية في قرية الجماهير والتي تضم أيضاً منطقة مخصصة للأطفال تحتوي على ألعاب وتحديات ترفيهية وتعليمية متنوعة، كما يمكنهم الاستمتاع بأشهى وألذ المأكولات والمشروبات وسط أجواء عائلية خاصة.